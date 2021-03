A perda do tricampeonato mineiro em 2014 foi amarga para o Atlético, pois na reta final da segunda partida decisiva, o árbitro Leandro Vuaden deixou de marcar um pênalti de Dedé em Jô. Os rivais voltaram a se enfrentar na decisão do Estadual só em 2017. E o Galo venceu a taça em cima do rival fazendo a festa no Horto.

Após empate sem gols no primeiro jogo, no Mineirão, os dois times se enfrentaram no Independência, em 7 de maio de 2017, com os atleticanos precisando apenas do empate para ficarem com a taça.

Robinho abriu o placar logo aos 12 minutos, teve um gol anulado de forma equivocada, num primeiro tempo de superioridade alvinegra.

Na etapa final, Ábila chegou a empatar o clássico, mas Elias decretou a conquista da taça pelo Atlético com um golaço, aos 24 minutos.

Depois, o Galo só administrou a vantagem para garantir seu quarto Campeonato Mineiro na última década.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 2

Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca, Elias (Danilo Barcelos) e Otero (Maicosuel); Fred e Robinho (Cazares). Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO 1

Rafael; Mayke, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson (Ábila), Thiago Neves e Rafinha; Arrascaeta (Raniel) e Rafael Sóbis (Alisson). Técnico: Mano Menezes

DATA: 7 de maio de 2017

MOTIVO: Segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro de 2017

LOCAL: Independência

GOLS: Robinho aos 12 minutos do primeiro tempo; Ábila, aos 7, e Elias, aos 24 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Igor Júnior Benevenuto, auxiliado por Pedro Araújo Dias Cotta e Ricardo Júnio de Souza

CARTÃO VERMELHO: Adilson (Atlético); Rafinha (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Rafael Carioca, Elias e Danilo Barcelos (Atlético); Hudson, Henrique e Raniel (Cruzeiro)

PÚBLICO: 22.411 pagantes

RENDA: R$ 1.602.000,00