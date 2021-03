O Cruzeiro vai ao Independência precisando de um empate para chegar ao bicampeonato mineiro. O Atlético recupera a taça com uma vitória por qualquer placar. Na reta final do confronto, mais um capítulo na polêmica ida de Fred da Cidade do Galo para a Toca da Raposa II, pois ele marca o gol do título celeste.

Seis dias antes, a decisão tinha de sido aberta com uma vitória por 2 a 1 do Cruzeiro no Mineirão, diante de um Atlético que vivia momento conturbado, com a queda de Levir Culpi apenas quatro dias antes do clássico.

O volante Elias abriu o placar para os alvinegros aos 29 minutos do primeiro tempo, resultado suficiente para garantir o título. E os cruzeirenses tinham muito dificuldade para criar.

Aos 28 minutos da etapa final, o árbitro paulista Leandro Bizzio Marinho, que contou com a ajuda do VAR, marcou pênalti de Leonardo Silva numa disputa de bola com Pedro Rocha.

A bola toca no braço de apoio do zagueiro atleticano, gerando muita reclamação. Fred cobra, empata o clássico, na comemoração provoca dirigentes atleticanos e garante o título cruzeirense.

A FCIHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Victror; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Alerrandro) e Elias; Geuvânio (Maicon), Luan (Vinícius Goes) e Chará; Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana

CRUZEIRO 1

Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Dodô; Henrique e Lucas Romero (Thiago Neves); Robinho, Rodriguinho (Lucas Silva) e Marquinhos Gabriel (Pedro Rocha); Fred. Técnico: Mano Menezes

DATA: 19 de abril de 2019

MOTIVO: Segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro de 2019

LOCAL: Independência

GOLS: Elias, aos 29 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 28 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leandro Bizzio Marinho (SP), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno Andrade Júnior (RS)

CARTÃO AMARELO: Victor, Geuvânio, Luan e Ricardo Oliveira (Atlético); Fábio, Edílson, Thiago Neves e Fred (Cruzeiro)

PÚBLICO: 21.862

RENDA: R$ 1.208.69,00