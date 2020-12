Antes de completar 20 anos, Eduardo, cria das categorias de base do Cruzeiro, estreava no time principal. Atuando pela meia ou na ponta direita, ele marcou sua história no clube, de mais de 500 jogos e uma década, pela regularidade, com um futebol eficiente e solidário.

Nunca chegou a ganhar o status de estrela num time que tinha Raul, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Joãozinho, Palhinha, Nelinho, entre outros, mas raramente também deixou de ser titular apesar da grande concorrência.

Na Copa Libertadores de 1976, após a morte de Roberto Batata, ele, que era um 12º titular do time, assumiu a ponta direita da grande equipe dirigida por Zezé Moreira, e marcou um dos gols na vitória por 3 a 2 sobre o River Plate, da Argentina, no Estádio Nacional, em Santiago, que garantiu a taça ao Cruzeiro.

Eduardo, com a bola, teve grande participação na conquista da Copa Libertadores de 1976, pelo Cruzeiro

Seguiu esbanjando eficiência na decisão do Campeonato Mineiro de 1977 contra o Atlético, quando também foi ponta direita e teve grandes atuações.

Em 1981, depois de 11 temporadas defendendo o Cruzeiro, foi negociado com o Corinthians, onde também fez história.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Eduardo Fernandes Amorim

NASCIMENTO: 30 de novembro de 1950

LOCAL: Montes Claros (MG)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 11 de março de 1970 – Cruzeiro 1 x 1 Democrata-GV – Amistoso - Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1970 a 1981

GOLS: 18

JOGOS: 544

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1972, 1973, 1974, 1975 e 1977); Copa Libertadores (1976)

OUTROS CLUBES: Corinthians e Santo André (SP)