No Mineirão, maior palco do clássico entre Cruzeiro e Atlético, a maior virada num confronto foi alcançada pela Raposa, em confronto válido pela Copa João Havelange, o Campeonato Brasileiro de 2000.

O jogo tinha Luiz Felipe Scolari, que seria pentacampeão do mundo em 2002, comandando a equipe cruzeirense, com Carlos Alberto Parreira, tetra em 1994, na direção atleticana.

Neguete fez 1 a 0 aos 17 minutos, e Guilherme decretou o 2 a 0 alvinegro logo depois, aos 20. Fábio Júnior diminuiu o placar aos 43 da etapa final, e empatou o clássico logo aos oito minutos do segundo tempo.

O domínio do jogo era do Cruzeiro, e quando Sorín virou o placar, aos 35 minutos, foi feita justiça no Gigante da Pampulha. O centroavante Oséas ainda decretaria a tranquilidade aos 39.

Fábio Júnior marcou duas vezes na virada de 4 a 2 sobre o Atlético, na Copa João Havelange de 2000

A Raposa seguia na sua caminhada de dona da melhor campanha na fase classificatória do Campeonato Brasileiro de 2000. Isso graças à maior virada da história do clássico no Mineirão, principal palco dos confrontos entre Cruzeiro e Atlético desde 1965, quando o estádio foi inaugurado.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 4

Jefferson; Rodrigo (Cléber Monteiro), Cléber, Cris e Sorín; Donizete Oliveira, Ricardinho (Marcos Paulo), Sérgio Manoel e Jackson; Geovanni e Fábio Júnior (Oséas). Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATLÉTICO 2

Kléber; Bruno, Neguete, Cláudio Caçapa e Mancini; Valdir Benedito, Cleison, Ramon Menezes (Lincoln) e Caíco (Fábio Melo); Guilherme e Marques (André). Técnico: Carlos Alberto Parreira

DATA: 30 de setembro de 2000

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Neguete, aos 17, Guilherme, aos 20, e Fábio Júnior, aos 43 minutos do primeiro tempo; Fábio Júnior, aos 8, Sorín, aos 35, e Oséas, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Antônio Pereira da Silva (GO), auxiliado por Marco Antônio Gomes e Marco Antônio Martins

CARTÃO AMARELO: Cléber, Sorín, Ricardinho, Fábio Júnior e Geovanni (Cruzeiro); Ramon Menezes, Cleison, Fábio Melo e Guilherme (Atlético)

PÚBLICO: 35.540

RENDA: R$ 312.027,00