Depois de se destacar no Remo, do Pará, no Campeonato Brasileiro de 1972, Nelinho chegou ao Cruzeiro, já com 22 anos, depois de ter um início de carreira de cigano da bola, como aposta para substituir Pedro Paulo, que já caminhava para o final da sua carreira. Virou muito mais do que isso, pois é um dos maiores jogadores da história do clube.

Os 105 gols marcados, a maior deles de bola parada, em cobranças de falta ou pênalti, fazem dele o defensor que mais balançou a rede adversária com a camisa cruzeirense.

E essa marca dificilmente será batida, pois foi alcançada em 410 partidas, o que dá a impressionante média de um gol a cada quatro jogos.

Tetracampeão mineiro em 1973, 1974, 1975 e 1977, nesta última conquista, em final direta contra o Atlético, Nelinho foi fundamental, pois os gols cruzeirenses nasceram quase todos de passes ou cruzamentos feitos por ele.

nelinho foi destaque na conquista do título mineiro de 1977, em decisão direta contra o Atlético

O lateral construiu ainda grande história na Copa Libertadores, com gols em três partidas da final do torneio. Em 1976, ele marcou nos 4 a 1 sobre o River Plate, no Mineirão, e nos 3 a 2, que garantiram a taça, em Santiago.

No ano seguinte, fez de falta, quase do meio de campo, o gol do 1 a 0 sobre o Boca Juniors que garantiu o terceiro jogo, em Montevidéu, onde os argentinos foram campeões nos pênaltis.

Como jogador do Cruzeiro, Nelinho disputou as Copas de 1974, na Alemanha, e 1978, na Argentina, onde marcou um dos gols mais bonitos da história do torneio sobre Zoff, da Itália, na disputa do terceiro lugar.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Manuel Rezende de Mattos Cabral

NASCIMENTO: 26 de julho de 1950

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 24 de janeiro de 1973 – Cruzeiro 2 x 0 Valério – Taça Minas Gerais - Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1973 a 1982

GOLS: 105

JOGOS: 410

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1973, 1974, 1975 e 1977); Copa Libertadores (1976)

OUTROS CLUBES: América (RJ), Barreirense (Portugal), Anzoategui (Venezuela), Bonsucesso (RJ), Remo (PA), Grêmio e Atlético

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 28 de abril de 1974 – Brasil 0 x 0 Grécia – Amistoso - Maracanã

GOLS: 6

JOGOS: 21