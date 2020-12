O Palestra Itália (Cruzeiro) chegou à penúltima rodada do Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1930 precisando de uma vitória sobre o Sete de Setembro, no Estádio do Barro Preto, para garantir o primeiro tricampeonato da sua história. Alcançou muito mais do que os dois pontos, pois aplicou uma goleada por 8 a 0.

Na última rodada, três semanas depois, diante do América, principal rival na briga pela taça, a busca era pela manutenção dos 100% de aproveitamento, que já tinham sido alcançados em 1929. E isso aconteceu com a vitória por 2 a 0, na Alameda.

A FICHA DO JOGO

PALESTRA ITÁLIA 8

Geraldo I; Nereu e Rizzo; Pantuzzo, Pires e Nininho; Piorra, Ninão, Carazo, Bengala e Armandinho. Técnico: Matturio Fabbi

SETE DE SETEMBRO 0

Amaral; Válter e Oscar; Mundico, Gumercindo e Chuva; Araújo, Elliot, Efraim, Camilo e Ovídio. Técnico: Antônio Silva Pinto

DATA: 10 de agosto de 1930

ESTÁDIO: Barro Preto

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato da Cidade (Mineiro)

GOLS: Armandinho, aos 2, Carazo, aos 18, Ninão, aos 27, 37 e 39 minutos do primeiro tempo; Carazo, aos 17, Ninão, aos 21, e Carazo, aos 33 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Euclides Dias