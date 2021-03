Era o início da Era Mineirão e o Cruzeiro dominava o futebol mineiro. Já tinha vencido os dois Estaduais disputados no estádio, em 1965 e 1966, sendo que neste último ano ganhou também a Taça Brasil, em cima do Santos, de Pelé. Nos clássicos, a hegemonia era enorme, mas o Campeonato Mineiro de 1967 estava em risco. E ficou muito próximo de ser perdido. Isso só não aconteceu porque a Raposa alcançou em 26 de novembro daquele ano a maior reação do confronto no Gigante da Pampulha.

O Galo tinha um ponto a mais na classificação do Campeonato Mineiro de 1967, disputado por pontos corridos em turno e returno. Após o clássico, cada equipe teria apenas mais dois jogos a disputar.

A primeira impressão foi de que o Atlético levaria a melhor, pois aos 15 minutos do segundo tempo fez 3 a 0, numa partida em que tinha um jogador a mais em campo, pois Procópio tinha sido expulso.

Logo após o gol de Lacy que decretou o 3 a 0, Natal marcou duas vezes seguidas, aos 16 e 18 minutos do segundo tempo. Piazza decretou o 3 a 3 aos 30, cobrando pênalti. E aos 35, Zé Carlos ainda mandou uma bola na trave de Hélio, numa cobrança de falta.

Nas duas rodadas seguintes, o Atlético empatou um dos seus jogos, o Cruzeiro venceu os dois e foi necessária a primeira decisão direta entre eles na história do Mineirão, jogada em janeiro de 1968 e vencida pela Raposa, que foi tri.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 3

Hélio; Canindé (Dilsinho), Vander, Grapete e Décio Teixeira; Vanderlei Paiva e Amauri Horta; Buião, Ronaldo, Lacy e Tião. Técnico: Fleitas Solich

CRUZEIRO 3

Raul; Pedro Paulo, Viktor, Procópio e Neco; Piazza, Dirceu Lopes e Tostão (Zé Carlos); Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Técnico: Orlando Fantoni

DATA: 26 de novembro de 1967

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Lacy, aos 21, e Ronaldo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Lacy, aos 15, Natal, aos 16 e 18, e Piazza, aos 30 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Etelvino Rodrigues, auxiliado por Gaze Aluani e Melchizedechi Zanoni, todos de São Paulo

CARTÃO VERMELHO: Procópio (Cruzeiro)

PÚBLICO: 90.838

RENDA: NCr$ 272.761,00