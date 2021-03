Atlético e Cruzeiro faziam o 20º clássico entre eles válido pelo Campeonato Brasileiro, isso considerando a unificação dos títulos promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2010. Até então eram cinco vitórias atleticanas, quatro cruzeirenses e o 1 a 1 de 11 de fevereiro de 1987 foi o 11º empate. Mas com um sabor muito especial para os alvinegros, que fizeram a festa no Mineirão.

Pela primeira vez os dois rivais disputavam um mata-mata por competição nacional. O Atlético tinha eliminado o Flamengo, nas oitavas de Brasileirão de 1986, que invadiu o ano seguinte, e o Cruzeiro o Joinville. E o chaveamento previa justamente o clássico mineiro nas quartas de final.

Por ter melhor campanha, o Galo disputou os dois clássicos com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. E ela foi decisiva num confronto marcado por grande equilíbrio entre os dois times.

Em 8 de fevereiro, o empate por 0 a 0, com 94.381 pagantes no Gigante da Pampulha deixou a vaga nas semifinais em aberto. Na partida do dia 11, com 90.190 torcedores pagando ingresso, o Atlético saiu na frente com um gol de Renato Frederico aos 7 minutos do segundo tempo. Douglas empatou logo depois, aos 13, e o clássico foi alucinante.

O Galo teve a chance de ampliar no contra-atque. A Raposa, na base da pressão, mandou até bola na trave. No apito final do paulista Romualdo Arppi Filho, a festa foi alvinegra. O Atlético levava a melhor no primeiro mata-mata nacional contra o Cruzeiro.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Pereira; Nelinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes; Elzo, Zenon e Everton (Paulo Isidoro); Sérgio Araújo, Renato Frederico e Edvaldo (Ramon). Técnico: Hilton Chaves

CRUZEIRO 1

Gomes; Balu, Geraldão, Gilmar Francisco e Genilson; Douglas, Ernâni (Eduardo) e Heriberto; Robson, Hamilton e Edson. Técnico: Carlos Alberto Silva

DATA: 11 de fevereiro de 1987

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro de 1986

GOLS: Renato Frederico, aos 7, e Douglas, aos 13 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Romualdo Arppi Filho, auxiliado por Eduardo Ferreira e Edivaldo Pereira, todos de São Paulo

CARTÃO AMARELO: Gilmar Francisco, Genilson e Eduardo (Cruzeiro)

PÚBLICO: 90.190

RENDA: Cz$ 4.150.480,00