O Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1927 teve como marca a goleada de 9 a 2 aplicada pelo Atlético sobre o Palestra Itália (Cruzeiro) no jogo que decidiu o título. Mas antes desse clássico, o grande time atleticano que nesta competição conquistou o primeiro bicampeonato da sua história, já tinha alcançado uma façanha sobre os palestrinos.

Em 14 de agosto de 1927, em partida válida pela última rodada do turno do torneio, os dois rivais se enfrentaram no Estádio do Barro Preto.

E brilharam dois integrantes do chamado Trio Maldito do Atlético, formado por Said, Jairo e Mário de Castro, o primeiro grande ídolo da história do clube.

Mário de Castro e Said marcaram dois gols, cada, numa partida em que os alvinegros sempre estiveram comandando o placar.

Após essa partida, o regulamento da competição foi alterado, e apenas os quatro primeiros seguiram na briga pelo título, num returno que contou somente com América, Atlético, Cruzeiro e Villa Nova.

Foi nesta segunda fase que o Atlético garantiu a taça, numa disputa que travava com o América, com os 9 a 2 sobre o Palestra Itália.

A FICHA DO JOGO

PALESTRA ITÁLIA 2

Geraldo I; Rizzo e Gil; Pararaio, Porfírio e Nininho; Piorra, Nani, Cecchino, Bengala e Armandinho.

ATLÉTICO 4

Rui Lage; Chiquinho e Brant; Hugo Jacques, Ivo Melo e Franco; Getulinho, Said, Mário de Castro, Jairo e Cardosinho.

DATA: 14 de agosto de 1927

LOCAL: Barro Preto

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Mário de Castro, aos 21, e Said, aos 35 minutos do primeiro tempo; Cecchino, aos 23, Mário de Castro, aos 7, Said, aos 19, e Nani, aos 29 minutos do segundo tempo

PÚBLICO: 5.000