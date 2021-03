Cruzeiro e Atlético fazem a segunda partida pela semifinal do Campeonato Mineiro de 2015. O jogo acontece no Mineirão e os cruzeirenses, que são mandantes, jogam pelo empate, pois o primeiro confronto, no Independência, terminou 1 a 1 e a Raposa, por ter melhor campanha na fase classificatória, carrega a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

O time, que vivia os últimos momentos sob o comando de Marcelo Oliveira, abre o placar no primeiro tempo, com o uruguaio Arrascaeta, aos 27 minutos.

Na etapa final, o argentino Lucas Pratto, que iniciava sua trajetória no Galo, empata aos 11, e marca, aos 43, o gol da classificação alvinegra, num clássico com todos os gols marcados por gringos.

Depois, na decisão, o Atlético supera a Caldense e conquista o título do Campeonato Mineiro de 2015.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Fábio; Fabiano, Léo, Paulo André e Fabrício; Henrique e Willians; Willian (Mena), Arrascaeta (Mayke) e Alisson (Marquinhos); Leandro Damião. Técnico: Marcelo Oliveira

ATLÉTICO 2

Victor; Carlos César, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca e Leandro Donizete (Guilherme); Luan, Dátolo (Eduardo) e Carlos (Thiago Ribeiro); Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi

DATA: 19 de abril de 2015

MOTIVO: Segunda partida pelas semifinais do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

GOLS: Arrascaeta, aos 27 minutos do primeiro tempo; Lucas Pratto, aos 11 e 43 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Héber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Kléber Lúcio Gil (SC)

CARTÃO VERMELHO: Fabiano (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Willians e Arrascaeta (Cruzeiro); Victor, Jemerson e Douglas Santos (Atlético)

PÚBLICO: 40.364 pagantes

RENDA: R$ 1.859.130,00