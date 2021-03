Atlético e Cruzeiro já tinham se enfrentado no novo Independência por nove vezes, sendo a primeira delas, um 2 a 2, em 26 de agosto de 2012, com mando cruzeirense e apenas com sua torcida presente. E o retrospecto do clássico no Horto, após a reinauguração do estádio, apontava cinco vitórias atleticanas e quatro empates.

Em 6 de junho de 2015, no décimo clássico no a arena, partida válida pelo turno da Série A do Campeonato Brasileiro, essa escrita foi derrubada.

E de forma especial, pois foi de virada. Após Luan abrir o placar com 13 minutos de jogos, Jemerson (contra), Gabriel Xavier e Marquinhos decretaram a primeira vitória cruzeirense no novo Independência.

Este jogo teve ainda sabor de vingança, pois em abril o Atlético tinha eliminado o Cruzeiro da decisão do Campeonato Mineiro com uma vitória de virada, dentro do Mineirão.

Com a vitória, a Raposa atrapalhou o rival na briga pelo título brasileiro, numa batalha que ele travou com o Corinthians e perdeu.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo (Guilherme), Giovanni Augusto (Maicosuel) e Luan; Carlos (Thiago Ribeiro) e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi

CRUZEIRO 3

Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Pará; Willians, Charles, Marquinhos e Alisson (Gabriel Xavier depois Allano); Willian e Leandro Damião (Joel). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 6 de junho de 2015

LOCAL: Independência

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Luan, aos 13, e Jemerson (contra), aos 46 minutos do primeiro tempo; Gabriel Xavier, a 1, e Marquinhos, aos 25 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Clóbis Amaral da Silva (PE) e Albino Andrade Albert Júnior (PE)

PÚBLICO: 20.092

RENDA: R$ 979.435,00