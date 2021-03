O Campeonato Mineiro de 1983 teve como grande ingrediente a luta do Atlético para chegar ao hexacampeonato, maior sequência de títulos da história da competição na Era do Profissionalismo, iniciada em 1933, e a tentativa do Cruzeiro, que também tem um penta no período (1965 a 1969), de evitar a façanha do rival.

Um capítulo importante desta batalha foi a decisão do título da primeira fase, que valia um ponto no octogonal decisivo do Estadual.

Como o Galo venceu o turno, e a Raposa o returno, eles tiveram de fazer uma final valendo o ponto extra.

Os atleticanos fizeram 2 a 0 no primeiro jogo, em 12 de outubro, e quatro dias depois, dia 16, garantiram o ponto extra com a maior goleada sobre os cruzeirenses na Era Mineirão, depois igualada em 2007.

Com dois gols de Éder de bola parada, um de falta, o outro de pênalti, e com Reinaldo e Renato Queirós também balançando a rede, o Atlético fez 4 a 0.

O treinador cruzeirense na época, Orlando Fantoni, teve um problema de saúde no dia anterior ao jogo e precisou ser internado. A Raposa foi comandada por Benecy Queiroz.



A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 4

João Leite; Nena, Fred, Luizinho e Jorge Valença; Heleno, Toninho e Paulinho Kiss; Catatau, Reinaldo (Renato Queirós) e Éder (Rômulo). Técnico: Mussula

CRUZEIRO 0

Vitor; Alvez, Zezinho Figueroa, Ailton e Ademar; Douglas, Orlando (Geraldinho) e Eduardo; Carlinhos Sabiá (Paulinho Batistote), Carlos Alberto Seixas e Tostão II. Técnico: Benecy Queiroz

DATA: 16 de outubro de 1983

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Reinaldo, aos 30 minutos do primeiro tempo; Éder, aos 14, Renato Queirós, aos 20, e Éder, aos 29 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Marcus Santos, auxiliado por Raimundo Divino e Gérson Apolinário

PÚBLICO: 26.588

RENDA: Cr$ 23.362.600,00