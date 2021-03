Um ano depois de o Cruzeiro decretar a maior goleada da história do clássico no Mineirão, fazendo 5 a 0 no Atlético na partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 2008, os dois rivais voltam a se encontrar no Gigante da Pampulha para iniciarem a decisão do Estadual de 2009. E os cruzeirenses repetem a dose. E encaminham o bicampeonato aplicando outro 5 a 0 sobre os atleticanos.

A vitória, que começa com um gol do atacante Kléber, no primeiro tempo, com comemoração provocando a torcida rival, ao imitar uma galinha, é encerrada na etapa final com gols de defensores.

O zagueiro Leonardo Silva, que depois fez história com a camisa alvinegra, faz o segundo e terceiro gols, sempre de cabeça.

E o lateral-direito Jonathan, revelação das categorias de base da Raposa, fecha a conta, fazendo o quarto e o quinto. O bi estava garantido.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 5

Fábio; Jonathan, Léo Fortunato, Leonardo Silva e Gérson Magrão; Fabrício (Henrique), Marquinhos Paraná, Ramires e Wagner; Thiago Ribeiro (Soares) e Kléber (Wellington Paulista). Técnico: Adilson Batista

ATLÉTICO 0

Juninho; Werley (Marcos Rocha), Marcos, Leandro Almeida e Júnior; Renan, Rafael Miranda, Márcio Araújo (Kléber) e Carlos Alberto; Lopes (Chiquinho) e Diego Tardelli. Técnico: Emerson Leão

DATA: 26 de abril de 2009

MOTIVO: Primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

GOLS: Kléber, aos 39 minutos do primeiro tempo; Leonardo Silva, aos 10 e 17, e Jonathan, aos 34 e 41 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César de Oliveira (SP), auxiliado por Roberto Braatz (PR) e Maria Barbosa (SP)

CARTÃO VERMELHO: Ramires (Cruzeiro); Renan e Leandro Almeida (Atlético)

CARTÃO AMARELO: Gérson Magrão, Leonardo Silva, Kléber e Wellington Paulista (Cruzeiro); Werley (Atlético)

PÚBLICO: 47.489 pagantes

RENDA: R$ 1.078.742,50