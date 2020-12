A última vez que Cruzeiro e América se enfrentaram numa final de Campeonato Mineiro se deu há 28 anos – houve, em edições seguintes, fórmulas de disputas diferentes. E, naquela ocasião, o título ficou com a Raposa, após show de Renato Gaúcho. Ou melhor, dois shows!

Na partida de ida, Renato já havia desequilibrado a favor dos celestes, com um hat-trick nos 3 a 2 em cima do alviverde, em 13 de dezembro de 1992. Uma semana depois, voltou a fazer a diferença.

No primeiro tempo do duelo de volta, acertou o canto direito, de cabeça, e mandou a torcida americana se calar no Mineirão. Depois, na etapa complementar, numa tentativa de driblar o goleiro, a bola escapuliu, e Roberto Gaúcho mandou para as redes. Ou seja, mesmo que sem querer, Renato deu a assistência para o gol que sacramentou o título da Raposa.

Aquela foi a segunda conquista do Cruzeiro em menos de um mês, já que no dia 25 de novembro, o time levantou a taça de campeão da Supercopa, após derrota por 1 a 0 para o Racing (na ida, goleou por 4 a 0).

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Paulo César; Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato; Douglas, Boiadeiro, Luís Fernando Flores (Édson) e Betinho; Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho

Técnico: Jair Pereira

AMÉRICA 0

Milagres; Jorge Porto (Marcinho), Luiz Carlos Marins, Ricardo e Ronaldo Luiz; Gutemberg, Raimundinho e Flávio; Cleto (Luiz Cláudio), Euller e Robson

Técnico: Pinheiro

DATA: 20 de dezembro de 1992

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Final do Campeonato Mineiro

GOLS: Renato Gaúcho aos 9 minutos do primeiro tempo e Roberto Gaúcho aos 3 do segundo tempo

ARBITRAGEM: Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por José Eugênio e Marco Antônio Martins, todos mineiros

CARTÕES AMARELOS: Betinho, Boiadeiro e Luizinho (Cruzeiro); Flávio Gutemberg e Luiz Carlos Marins (América)

CARTÃO VERMELHO: Boiadeiro (Cruzeiro)

PÚBLICO: 62.589

RENDA: Cr$ 2.363.420.000