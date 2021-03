A partir do segundo semestre de 2010, os clubes de Belo Horizonte passaram a conviver com a falta de estádios na capital mineira. Isso porque Mineirão e Independência estavam fechados para reformas, por causa das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

E o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro nesta nova realidade foi disputado em 1º de agosto de 2010, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Como oO mando de campo era do Galo, por medida de segurança apenas atleticanos tiveram acesso ao estádio.

Mas a festa foi cruzeirense, pois a Raposa venceu por 1 a 0, com um golaço do centroavante Wellington Paulista, num belo chute de fora da área aos 32 minutos do primeiro tempo.

Esta partida tem ainda outro ponto importante. Foi a estreia do técnico Cuca no clássico mineiro, onde ele fez história. Neste confronto, ele dirigia o Cruzeiro, que foi vice-campeão brasileiro naquela temporada.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 0

Fábio Costa; Jairo Campos, Werley (Obina) e Cáceres; Diego Macedo (Zé Luís), Serginho, João Pedro, Ricardinho (Leandro) e Fernandinho; Diego Tardelli e Diego Souza. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CRUZEIRO 1

Fábio; Jonathan, Gil, Edcarlos e Diego Renan; Fabrício (Elicarlos), Fabinho, Marquinhos Paraná e Everton (Rômulo); Thiago Ribeiro (Robert) e Wellington Paulista. Técnico: Cuca

DATA: 1º de agosto de 2010

LOCAL: Arena do Jacaré (Sete Lagoas)

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOL: Wellington Paulista, aos 32 minutos do primeiro tempo

ARBITRAGEM: Wilson Seneme (SP), auxiliado por Roberto Braatz (PR) e Autemir Hausmann (RS)

CARTÃO VERMELHO: Gil (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Obina (Atlético); Thiago Ribeiro, Edcarlos e Everton (Cruzeiro)

PÚBLICO: 12.340

RENDA: R$ 265.775,00