O craque Tostão, maior ídolo da história cruzeirense, iniciava sua trajetória no clube, que defendia há menos de dois anos, e ainda não tinha um bom retrospecto no clássico. Essa história começou a mudar em 9 de maio de 1965, menos de quatro meses antes da inauguração do Mineirão, numa virada sobre o Atlético, num amistoso no Independência, com ele balançando pela primeira vez a rede alvinegra.

Naquele dia, o Cruzeiro já teve o maior meio-de-campo da sua história, formado por Piazza, Dirceu Lopes e Tostão. Saiu perdendo por 2 a 0, com Toninho marcando duas vezes para os alvinegros.

A virada começou a ser construída com um gol de Tostão, aos 25 minutos do segundo tempo. E foi concretizada com o ponta esquerda Dalmar marcando aos 30 e 35 minutos da etapa final.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Fábio; Pedro Paulo (Massinha), William, Vavá e Tenório (Neco); Piazza (Hilton Chaves) e Tostão; Wilson Almeida, Picinin (Nerival), Dirceu Lopes e Dalmar. Técnico: Airton Moreira

ATLÉTICO 2

Paulo Monteiro; Warlei (João Batista), Grapete, Elcy e Décio Teixeira; Buglê e Paulista; Buião (Bueno), Nilson, Toninho e Barros (Noêmio). Técnico: Wilson de Oliveira

DATA: 9 de maio de 1965

MOTIVO: Amistoso

LOCAL: Independência

GOLS: Toninho, aos 28 minutos do primeiro tempo; Toninho, aos 22, Tostão, os 25, e Dalmar, aos 30 e 35 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Alcebíades Dias, auxiliado por Simão Waxman e Josão Andere

CARTÃO VERMELHO: Wilson Almeida (Cruzeiro); João Batista (Atlético)

PÚBLICO: 10.208

RENDA: Cr$ 9.697.500,00