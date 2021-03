Neste século, foram dez as decisões diretas do Módulo I do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, com dois confrontos entre eles. Em 2013, na primeira final da chamada Era das Novas Arenas, com o Galo mandando seus jogos no Independência, e a Raposa, no Mineirão, a festa foi atleticana, apesar da derrota por 2 a 1 na partida de volta, no Gigante da Pampulha.

A melhor campanha na fase classificatória dava a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols aos cruzeirenses.

Mas na primeira partida, no Independência, o time do técnico Cuca deu show e encaminhou a taça goleando por 3 a 0.

Assim, jogou a volta, no Mineirão, podendo perder por até dois gols de diferença.

Em pênaltis cobrados por Dagoberto, a Raposa chegou a abrir 2 a 0 na primeira etapa, mas aos 33 do segundo tempo, também de pênalti, R10 marcou o gol que garantiu seu primeiro título pelo Galo.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Fábio; Ceará (Mayke), Paulão, Léo e Egídio; Leandro Guerreiro e Nilton; Everton Ribeiro, Diego Souza (Ricardo Goulart) e Dagoberto; Borges (Anselmo Ramon). Técnico: Marcelo Oliveira

ATLÉTICO 1

Victor; Marcos Rocha, Gilberto Silva, Réver e Richarlyson; Josué e Leandro Donizete; Diego Tardelli (Leonardo Silva), Ronaldinho Gaúcho e Bernard (Luan); Jô (Alecsandro). Técnico: Cuca

DATA: 19 de maio de 2013

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro

GOLS: Dagoberto, aos 17 e 33 minutos do primeiro tempo; Ronaldinho Gaúcho, aos 33 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leandro Vuaden (RS), auxiliado por Rodrigo Joia (RJ) e Rodrigo Correa (RJ)

CARTÃO VERMELHO: Luan (Atlético)

CARTÕES AMARELOS: Borges, Leandro Guerreiro, Diego Souza e Nilton (Cruzeiro); Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho e Leandro Donizete (Atlético)

PÚBLICO: 44.532

RENDA: R$ 1.840.710,00