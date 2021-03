O grande time que garantiu a Tríplice Coroa em 2003 estava chegando ao fim, num momento até de crise do Cruzeiro, que tinha perdido o técnico Vanderlei Luxemburgo logo no início da temporada 2004.

O grande maestro daquela equipe, o meia Alex, já tinha sua saída para o Fenerbahce, da Turquia, encaminhada, mas antes disso conquistou sua última taça com a camisa 10 cruzeirense.

A irregularidade na fase classificatória deu ao Atlético a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols na decisão do Estadual.

No primeiro jogo, o Cruzeiro fez 3 a 1, de virada, com grande atuação de Alex, que marcou um golaço, numa virada concretizada com duas bolas na rede de Jussiê.

Na segunda partida, a Raposa podia perder por até um gol de diferença. E foi assim que conquistou a taça, com derrota de 1 a 0 para o rival, num jogo que terminou com briga entre o zagueiro Cris e o goleiro Eduardo.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Eduardo; Carlinhos (Juninho Cearense), Adriano, Luís Alberto e Michel (Márcio Mixirica); Hélcio, Márcio Araújo, Renato e Tucho; Alex Mineiro e Wagner (Dejair). Técnico: Paulo Bonamigo

CRUZEIRO 0

Gomes; Maicon, Edu Dracena, Cris e Leandro; Augusto Recife, Jardel (Sandro), Wendell e Alex (Marcinho); Schwenck (Marcelo Batatais) e Jussiê. Técnico: Paulo César Gusmão

DATA: 18 de abril de 2004

MOTIVO: Segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro de 2004

LOCAL: Mineirão

GOL: Luiz Alberto, aos 24 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Alício Pena Júnior, auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago e Helbert Costa Andrade

CARTÃO VERMELHO: Tucho (Atlético); Cris (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Adriano e Renato (Atlético); Leandro, Edu Dracena, Wendel, Alex e Maicon (Cruzeiro)

PÚBLICO: 45.212 pagantes

RENDA: R$ 417.423,20