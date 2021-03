O clássico começava a viver a Era das Novas Arenas, com o Atlético mandando seus jogos no Independência, e o Cruzeiro, no Mineirão. Esse cenário já tinha mais de um ano e meio sem que um visitante conseguisse vencer na casa rival. Em 21 de setembro de 2014, o Galo quebrou essa escrita.

O clássico era válido pela 23ª rodada da Série A, que tinha a Raposa na liderança. O bicampeonato brasileiro foi conquistado pelos cruzeirenses, mas na campanha estão marcadas duas vitórias atleticanas nos confrontos entre eles pela competição.

No turno, o Galo fez 2 a 1, de virada, no Independência. No returno, os rivais fizeram um clássico alucinante no Gigante da Pampulha.

O Atlético abriu 2 a 0, gols de Carlos e Diego Tardelli, aos 38 e 40 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 46, Ricardo Goulart diminuiu.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Alisson empatou (2 a 2), mas aos 46 Carlos decretou a primeira vitória atleticana sobre o rival no novo Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Everton Ribeiro (Willian), Ricardo Goulart e Alisson (Dagoberto); Marcelo Moreno (Borges). Técnico: Marcelo Oliveira

ATLÉTICO 3

Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Emerson Conceição (Douglas Santos); Leandro Donizete e Dátolo; Luan (Josué), Guilherme (Eduardo) e Carlos; Diego Tardelli. Técnico: Levir Culpi

DATA: 21 de setembro de 2014

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Carlos, aos 38, Diego Tardelli, aos 40, e Ricardo Goulart, aos 46 minutos do primeiro tempo; Alisson, aos 17, e Carlos, aos 46 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Pereira Joia e Rodrigo Henrique Correa, todos do Rio de Janeiro

CARTÃO AMARELO: Leandro Donizete, Carlos e Diego Tardelli (Atlético)

PÚBLICO: 49.534

RENDA: R$ 3.810.281,00