O Atlético já tinha vencido o primeiro turno do Campeonato Mineiro e brigava com o América pelo returno, sendo que se ele fosse conquistado pelo Galo, o título estadual seria conquistado de forma direta.

Na última rodada do returno, disputada em 4 de junho de 1995, os atleticanos, que faziam o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, somavam 20 pontos, contra 18 dos americanos, que no mesmo dia e horário encaravam o Manchester, de Juiz de Fora, no Independência.

Para não depender de critérios de desempates, o Galo precisava derrotar a Raposa no Gigante da Pampulha.

Uma atração do clássico era o árbitro argentino Javier Castrilli, que três anos depois prejudicou a Portuguesa numa semifinal de Paulistão contra o Corinthians.

O confronto mineiro não teve polêmicas. O que aconteceu foi uma festa atleticana, com um início de segundo tempo arrasador.

O volante Daniel Frasson fez 1 a 0 logo aos três minutos da etapa final. Renaldo aumentou aos sete e decretou o 3 a 0 aos 22.

Marcelo Ramos ainda diminuiu, mas o Cruzeiro não teve força para impedir a festa alvinegra.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 3

Taffarel; Paulo Roberto Costa, Luiz Eduardo, Ronaldo e Dinho; Éder Lopes, Carlos, Daniel Frasson e Éder (Gutemberg); Euller (Reinaldo) e Renaldo. Técnico: Levir Culpi

CRUZEIRO 1

Dida; Nonato, Arley Álvares, Rogério e Serginho; Ademir, Belletti (Maurício), Pingo e Ricardinho; Marcelo Ramos e Cleison. Técnico: Ênio Andrade

DATA: 4 de junho de1995

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Daniel Frasson, aos 3, Renaldo, aos 7 e 22, e Marcelo Ramos, aos 28 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Javier Castrilli (Argentina), auxiliado por Marco Antônio Gomes (MG) e Marco Antônio Martins (MG)

PÚBLICO: 34.733

RENDA: R$ 307.782,50