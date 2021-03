O Campeonato Mineiro de 1994 foi o último da história jogado no sistema de pontos corridos, com partidas em ida e volta. Mas a fórmula de disputa esteve longe de ser destaque numa competição marcada pela SeleGalo, pelo então garoto Ronaldo e por Toninho Cerezo vivendo sua temporada cruzeirense.

E todos esses elementos estiveram presentes no clássico de 6 de março de 1994, pelo turno do Estadual.

Era o oitavo jogo dos dois rivais na competição com os cruzeirenses já carregando uma vantagem de três pontos na classificação, lembrando que a vitória valia dois pontos e o empate um.

Assim, no confronto direto, a SeleGalo poderia diminuir para apenas um ponto sua diferença para o Cruzeiro na briga pelo título.

Mas o garoto Ronaldo não deixou. Com uma das maiores exibições individuais da história do clássico, ele alcançou um hat-trick na vitória celeste por 3 a 1, que fez a equipe comandada por Ênio Andrade abrir cinco pontos na liderança, naquela que foi a arrancada definitiva para a conquista do título de forma invicta, com 17 vitórias e cinco empates em 22 partidas.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Humberto; Luiz Carlos Winck, Adilson, Kanapkis e Paulo Roberto Prestes; Éder Lopes, Valdir Benedito, Darci (Éder) e Neto; Renato Gaúcho e Reinaldo Rosa (Gaúcho). Técnico: Valdir Espinosa

CRUZEIRO 3

Dida; Paulo Roberto Costa, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato; Douglas, Toninho Cerezo, Luiz Fernando Flores (Rogerio Lage) e Cleison; Ronaldo e Roberto Gaúcho. Técnico: Ênio Andrade

DATA: 6 de março de 1994

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Ronaldo, a 1 e 6, Paulo Roberto Prestes, aos 16, e Ronaldo, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por José Eugênio e Marco Antônio Martins

CARTÃO VERMELHO: Éder e Gaúcho (Atlético); Cleison (Cruzeiro)

PÚBLICO: 68.801

RENDA: CR$ 311.846,00