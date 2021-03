Cruzeiro e América brigavam pelo título do Campeonato Mineiro de 1961, que tinha invadido o ano seguinte, e a vitória do Coelho sobre o Valério por 3 a 0, em 24 de março de 1962, na sua última partida da equipe na competição, deixou o time da Alameda com 37 pontos, contra 35 da Raposa, que ainda jogava duas vezes, a primeira delas dia 25, num clássico contra o Atlético.

O time dirigido por Geninho entrou em campo pressionado para enfrentar o maior rival, mas logo aos 15 segundos, Elmo abriu o placar dando um pouco de tranquilidade aos cruzeirenses.

O Galo ainda tinha chances de brigar pela taça e o confronto no Gigante do Horto foi tenso, pois além de tudo, os atleticanos queriam impedir o tricampeonato celeste.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Orlando fez 2 a 0 para o Cruzeiro. O gol decidiu o confronto e encaminhou o título da equipe do Barro Preto

A última partida cruzeirense no Campeonato Mineiro de 1961 foi em 1º de abril de 1962, novamente no Independência, contra o Bela Vista.

Um empate bastava para a Raposa conquistar a taça, mas com dois gols de Elmo e um de Orlando, goleou o time de Sete Lagoas e garantiu o terceiro tricampeonato da sua história, sendo que este começou a ser garantido com a vitória de 2 a 0 sobre o rival Atlético, um semana antes, no Horto.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 2

Mussula; Vavá, Benito, Massinha e Gerladino; Amauri de Castro e Antoninho; Elmo (Emerson), Paulo, Rossi e Orlando. Técnico: Geninho

ATLÉTICO 0

Fábio; William, Klébis, Marcelino e Dawson; Luiz Santos e Maurício (Nilson); Eduardo, Fuzil, Afonsinho e Noêmio (Adilson). Técnico: Lucas Miranda

DATA: 25 de março de 1962

LOCAL: Independência

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Elmo, aos 15 segundos do primeiro tempo; Orlando, aos 30 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Elmo Sanches, auxiliado por Francisco Graça Filho e Alcebíades Dias

PÚBLICO: 20.968

RENDA: Cr$ 3.010.170,00