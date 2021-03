O Atlético dominou completamente a chamada Era do Horto do futebol mineiro, entre 1950 e 1964, período em que o Independência era o grande palco do futebol no Estado.

Em 15 edições do Campeonato Mineiro, o Galo ficou com nove títulos (60%) e encerrou esta série conquistando o bicampeonato estadual em 1963.

E a taça foi garantida de forma especial, com um empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Independência, na penúltima partida atleticana na competição.

O título foi conquistado de forma antecipada porque um dia antes do clássico que garantiu o bicampeonato mineiro ao Galo, o Democrata, de Sete Lagoas, que era o concorrente atleticano naquele momento, tinha sido derrotado pelo América por 1 a 0.

Assim, com mais um ponto, o time dirigido pelo técnico Marão assegurava matematicamente o título.

Mas não foi fácil. Elmo abriu o placar para o Cruzeiro, que não tinha mais chances de ser campeão, com oito minutos de jogo.

O Atlético tinha como objetivo garantir a taça de forma antecipada e o gol do título foi marcado por Dinar, aos 22 minutos da etapa final.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Fábio; Massinha, Vavá, Dilsinho e Emerson; Elmo e Tostão; Luís Carlos (Paulo), Wilson Almeida, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Técnico: Niginho

ATLÉTICO 1

Luiz Perez; Toledo, William, Bueno e Marcelino; Dinar e Paulista; Luiz Carlos, Viladônega, Nilson e Jomar. Técnico: Marão

DATA: 1º de dezembro de 1963

LOCAL: Independência

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Elmo, aos 8 minutos do primeiro tempo; Dinar, aos 22 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Luiz Pereira Filho, auxiliado por Witan Marinho e Geraldo Toledo

CARTÃO VERMELHO: Wilson Almeida (Cruzeiro); William (Atlético)

PÚBLICO: 10.751

RENDA: Cr$ 3.225.300,00