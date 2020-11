O primeiro bicampeonato mineiro da história do Palestra Itália (Cruzeiro) tinha sido garantido uma semana antes, com uma goleada de 5 a 2 sobre o Atlético, no Estádio do Barro Preto.

Mas o jogo contra o Sete de Setembro, pela última rodada do Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1929 valia demais para os palestrinos. Até então, o time comandado por Matturio Fabbi tinha 13 jogos e 13 vitórias, com 79 gols marcados e 12 sofridos.

E no dia 24 de novembro de 1929, com um show do atacante Ninão, autor de quatro gols, o Palestra Itália fez 5 a 0 no Sete de Setembro, em partida disputada também no Barro Preto, e comemorou o primeiro bicampeonato da sua história.

Nos 14 jogos, além de manter os 100% de aproveitamento, o time marcou impressionantes 84 gols, média de seis por partida.

E Ninão foi mais uma vez o artilheiro do Campeonato da Cidade, com 33 gols, dez a menos que em 1928, quando ele foi goleador da competição pela primeira vez.

A goleada sobre o Sete de Setembro, há exatos 91 anos, é um capítulo importante na história cruzeirense.

O esquadrão tricampeão mineiro em 1928, 1929 e 1930, sendo as duas últimas conquistas com 100% de aproveitamento

A FICHA DO JOGO

PALESTRA ITÁLIA 5

Armando; Pararaio e Rizzo; Bento, Pires e Nininho; Piorra, Ninão, Bengala, Carazo e Armandinho. Técnico: Matturio Fabbi

SETE DE SETEMBRO 0

Veiga; Nardier e Américo; Mundico, Chico e Oscar; Valter, Elliot, Zé Maria, Lelo e Ovídio.

DATA: 24 de novembro de 1929

ESTÁDIO: Barro Preto

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato da Cidade (Mineiro)

GOLS: Ninão, aos 19 minutos do primeiro tempo; Ninão/3 e Carazo no segundo tempo

ARBITRAGEM: Antônio Silva Pinto