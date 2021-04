Cruzeiro e Atlético abrem a semana do centenário do clássico se enfrentando no Mineirão, pela nona rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

A diferença técnica entre os dois times dá todo o favoritismo ao Atlético, que investiu alto na montagem do seu grupo para a temporada 2021.

Já o Cruzeiro, diminuiu o orçamento em relação a 2020, quando fracassou na primeira participação na Série B que repetirá este ano.

Até goleada atleticana chegou a ser cogitada, mas quando a bola rolou a distância entre as duas equipes não existiu.

Muito pelo contrário, a estratégia cruzeirense foi mais eficiente. E a entrega dos jogadores fez a diferença.

Aos 16 minutos do segundo tempo surgiu a jogada que decidiu o jogo. O garoto Matheus Pereira roubou a bola do badalado Nacho Fernández, tocou para Sóbis que colocou Airton na cara do gol para ele decidir o clássico do centenário com um golaço.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1

Fábio; Cáceres, Weverton (Eduardo Brock), Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Matehus Neris) e Matheus Barbosa (Jadson); Bruno José (William Pottker), Marcinho (Rômulo) e Airton; Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

ATLÉTICO 0

Everson; Guga (Nathan), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Hyoran) e Tchê Tchê; Savarino, Nacho Fernández e Keno (Marrony); Eduardo Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca

DATA: 11 de abril de 2021

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 9ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

GOLS: Airton, aos 16 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

CARTÃO VERMELHO: William Pottker (Cruzeiro); Hulk (Cruzeiro)

CARTÃO AMARELO: Adriano, Jadson, Rafael Sóbis (Cruzeiro); Igor Rabello, Eduardo Sasha, Hulk (Atlético)