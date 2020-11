A Tríplice Coroa do Cruzeiro, em 2003, é marcada pela genialidade de Alex, que teve uma das maiores temporadas individuais da história do futebol brasileiro. E o maior parceiro do Talento Azul naquela caminhada foi sem dúvida o colombiano Aristizábal, buscado no Vitória por Vanderlei Luxemburgo depois de um grande ano em 2002.

Centroavante com qualidade e movimentação, Aristizábal caiu com perfeição no time montado pelo Cruzeiro. Marcou 28 gols e só ficou no segundo lugar da artilharia da equipe porque Alex balançou a rede adversária impressionantes 39 vezes.

Uma diferença é que os gols de Aristizábal foram decisivos. Ele marcou nos 4 a 0 sobre a URT, em Patos de Minas, na partida em que foi garantido o título estadual.

Repetiu a dose nos 3 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão, no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil.

O título brasileiro ficou matematicamente com o Cruzeiro com os 2 a 1 sobre o Paysandu, em 30 de novembro de 2003. Neste jogo, o colombiano deu lugar a Mota, que marcou o segundo gol cruzeirense.

Apesar de não ter balançado a rede do Papão, pode-se dizer, sem medo de errar, que Aristizábal marcou sim na decisão do título do Campeonato Brasileiro.

Aristizábal fez uma grande temporada pelo Cruzeiro em 2003, quando foi o parceiro de Alex na conquista da Tríplice Coroa

Em 20 de setembro, Cruzeiro e Santos fizeram o que foi chamada de final antecipada da primeira Série A por pontos corridos.

E A Raposa arrancou para a taça vencendo por 3 a 0, com um show do seu centroavante colombiano, que marcou dois gols, o primeiro e o último da goleada sobre o Peixe.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Victor Hugo Aristizábal Posada

NASCIMENTO: 9 de dezembro de 1971

LOCAL: Medellín (Colômbia)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 8 de fevereiro de 2003 – Cruzeiro 3 x 0 Villa Nova – Campeonato Mineiro – Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima)

PERÍODO NO CRUZEIRO: 2003

GOLS: 28

JOGOS: 54

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (2003), Copa do Brasil (2003), Campeonato Brasileiro (2003)

OUTROS CLUBES: Atlético Nacional (Colômbia), Valencia (Espanha), São Paulo, Santos, Deportivo Cáli (Colômbia), Vitória e Coritiba

NA SELEÇÃO COLOMBIANA (jogos oficiais)

ESTREIA: 30 de maio de 1993 – Colômbia 1 x 1 Chile – Amistoso – Estádio Nacional (Santiago)

GOLS: 15

JOGOS: 66