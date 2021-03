As quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1977 foram disputadas com quatro hexagonais, em turno único, com o vencedor de cada um garantido vaga nas semifinais. E os dois rivais mineiros caíram no mesmo grupo nesta etapa e se enfrentaram logo na primeira rodada, em 29/1/1978, num clássico recheado de rivalidade, pois ainda eram recentes as duas decisões estaduais vividas por eles na temporada anterior.

Era o primeiro jogo oficial de ambos no ano de 1978, que teve o início invadido pelo Brasileirão de 1977, e o caráter decisivo, pois só o vencedor da chave seguia na competição, fez com que as duas torcidas comparecessem em peso ao Mineirão, que recebeu 98.778 pagantes, maior público de um clássico válido por uma competição nacional.

O Cruzeiro saiu na frente, com Nelinho cobrando pênalti, mas Ziza deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Quando o empate parecia uma certeza, Reinaldo, maior artilheiro do clássico no Mineirão, decretou a virada atleticana aos 39 da etapa final.

A FICHA DO JOGO



ATLÉTICO 2

João Leite; Aves, Márcio, Vantuir e Danival; Toninho Cerezo, Ângelo e Paulo Isidoro; Serginho, Reinaldo e Ziza. Técnico: Barbatana

CRUZEIRO 1

Raul (Hélio); Nelinho, Zezinho Figueroa, Darci Menezes (Mariano) e Vanderlei; Flamarion, Paulo César e Erivelto; Eduardo, Eli Carlos e Joãozinho. Técnico: Aymoré Moreira

DATA: 29 de janeiro de 1978

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Nelinho, aos 23, e Ziza, aos 43 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Roberto Nunes Morgado, auxiliado por Orêncio Caputo e Alcirio Agostinho, todos de São Paulo

CARTÃO AMARELO: Ziza (Atlético); Vanderlei, Darci Menezes e Mariano (Cruzeiro)

PÚBLICO: 98.778

RENDA: Cr$ 3.023.000,00