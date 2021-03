Um ano e um dia após o Cruzeiro ser goleado pelo Atlético por 4 a 0, no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 2007, no clássico que ficou marcado pelo “Gol de Costas” sofrido pelo goleiro Fábio, os dois rivais iniciam, no Mineirão, a decisão do Estadual de 2008.

A vingança cruzeirense tem muito mais que juros e correção monetária. A Raposa atropela o Galo, aplica 5 a 0 e decreta a maior goleada da história do clássico no Gigante da Pampulha, superando um 5 a 1 dos cruzeirenses na decisão da Copa dos Campeões Mineiros em 1999.

Com grande atuação, o time comandado por Adilson Batista dá um show de bola. O primeiro tempo já terminou 3 a 0 para os celestes, com gols de Marcelo Moreno, Marcos (contra) e Ramires.

Na etapa final, com o adversário dando muito espaços, o Cruzeiro terminou de encher a mão com gols de Guilherme e Wagner em contra-ataques.

Marcelo Moreno abriu a goleada de 5 a 0 do Cruzeiro sobre o Atlético na partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 2008

A diferença entre os dois times naquela tarde foi tão grande, que o placar poderia ser maior.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 5

Fábio; Marquinhos Paraná, Thiago Heleno, Espinoza e Jadilson (Jonathan); Henrique, Ramires, Charles (Fabrício) e Wagner; Guilherme e Marcelo Moreno (Leandro Domingues). Técnico: Adilson Batista

ATLÉTICO 0

Juninho; Gérson (Renan), Marcos, Leandro Almeida e Thiago Feltri (Agustín Viana); Rafael Miranda, Xaves, Márcio Araújo e Danilinho; Marques e Renan Oliveira (Marcelo Nicácio). Técnico: Geninho

DATA: 27 de abril de 2008

MOTIVO: Primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

GOLS: Marcelo Moreno, aos 12, Marcos (contra), aos 18, e Ramires, aos 39 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 22, e Wagner, aos 33 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César de Oliveira, auxiliado por Maria Barbosa e Emerson Augusto Carvalho, todos de São Paulo

CARTÃO AMARELO: Thiago Heleno, Marquinhos Paraná e Ramires (Cruzeiro); Xaves (Atlético)

PÚBLICO: 48.903 pagantes

RENDA: R$ 1.011.020,00