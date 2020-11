Até as quatro da tarde, trabalhava como pedreiro. Após o expediente, treinava debaixo das traves, até o pôr-do-sol. Em ambos os ofícios, suas mãos eram usadas em prol do Cruzeiro. As mãos que defendiam a meta do clube – como em um jogo contra o Siderúrgica em que fez 34 intervenções – eram as mesmas que ajudaram a “reconstruir” nos anos 40 o estádio JK, no Barro Preto, onde a agremiação sediava suas partidas. Como dizia o colega de time e atacante Paulo Florêncio, “Geraldo II foi um colosso (...) Era um operário que trabalhava o dia inteiro e, quando estava no clube, só pensava em treinar e jogar, jamais em brincar”.

Geraldo Domingos nasceu em Matozinhos em 20 de janeiro de 1918 e fez história no Cruzeiro. Considerado pela imprensa local como o “Atleta Perfeito”, era conhecido pela agilidade, a força e a coragem dentro de campo, nem que para isso precisasse se atirar nos pés dos oponentes em ásperas divididas.

Também não levava desaforo para casa. Reza a lenda que, após ser xingado por um torcedor atleticano em um duelo, acertou as contas com o sujeito em um bar. Também encarou um narrador esportivo dos anos 40 que criticou o goleiro durante todo o primeiro tempo de um confronto.

Injustiçado na Seleção Brasileira, Geraldo II não dava a mínima em não ser convocado. Nem deu bola para o Botafogo, clube que tentou, em vão, sua contratação. O que ele queria mesmo era jogar pelo Cruzeiro e exercer a função de pedreiro em BH. Não à toa tem um lugar especial na galeria de grandes nomes do clube, vivendo quase que 100% por ele.

Niginho e Geraldo II foram grandes nomes de uma geração do Cruzeiro

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Geraldo Domingos

NASCIMENTO: 20 de janeiro de 1918

LOCAL: Matozinhos (MG)

MORTE: 28 de junho de 2007

LOCAL: Belo Horizonte

ESTREIA NO CRUZEIRO: 17 de junho de 1934 – Cruzeiro 1 x 3 Retiro – Campeonato Mineiro – Nova Lima

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1934 a 1955

GOLS: (497) sofridos

JOGOS: 354

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1940, 1943, 1944 e 1945)