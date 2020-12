O Cruzeiro teve uma grande hegemonia no Campeonato Mineiro no início da Era Mineirão. Foi pentacampeão estadual entre 1965 e 1969. E durante esta sequência, apenas uma taça foi conquistada em final direta contra o Atlético, a do tri, em 1967, que teve a decisão em janeiro do ano seguinte.

A competição era por pontos corridos e estava nas mãos do Atlético em 26 de novembro de 1967, quando ele fez 3 a 0 sobre o Cruzeiro, que tinha um jogador a menos em campo, resultado que faria abrir três pontos na liderança, faltando quatro para serem disputados.

Mas permitiu a reação cruzeirense, com a Raposa buscando o famoso 3 a 3. Nas duas rodadas finais, o Cruzeiro venceu seus dois jogos, o Atlético empatou um e o título foi decidido numa melhor de três.

O grande time do Cruzeiro de 1967 venceu com facilidade a decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético

Em 14 de janeiro, os cruzeirenses encaminharam a taça fazendo 3 a 1. Uma semana depois, o tri foi assegurado com a goleada de 3 a 0.

A diferença técnica entre os dois times ficou evidente, e Tostão, Dirceu Lopes, Evaldo, Natal, Zé Carlos e companhia garantiram a taça com tranquilidade.

O Cruzeiro mantinha a hegemonia do Estadual no início da Era Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Raul; Pedro Paulo, Vicente, Procópio e Neco; Zé Carlos e Dirceu Lopes; Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira. Técnico: Orlando Fantoni

ATLÉTICO 0

Hélio; Canindé, Vânder, Grapete e Décio Teixeira; Vamderlei Paiva e Amuri; Buião, Ronaldo, Lacy (Beto) e Tião. Técnico: Fleitas Solich

DATA: 21 de janeiro de 1968

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato Mineiro

GOLS: Tostão, aos 41, e Dirceu Lopes, aos 45 minutos do primeiro tempo; Evaldo, aos 22 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Armando Marques, auxiliado por Eraldo Gôngora e Wilson Medeiros, todos de São Paulo

PÚBLICO: 79.981

RENDA: NCr$ 236.996,00