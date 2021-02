O Hoje em Dia inicia nesta sexta-feira (26) a contagem regressiva para o centenário do clássico Atlético x Cruzeiro, que teve a primeira partida disputada em 17 de abril de 1921, no Estádio do Prado Mineiro, em Belo Horizonte, um amistoso que terminou com vitória cruzeirense (Palestra Itália) por 3 a 0. O último jogo foi em 7 de março do ano passado, no Mineirão, palco principal do confronto, e os atleticanos, em partida válida pelo Campeonato Mineiro, fizeram 2 a 1.

Numa história iniciada em 1921, no próximo dia 17 de abril, o clássico entre Atlético e Cruzeiro completa 100 anos Numa história iniciada em 1921, no próximo dia 17 de abril, o clássico entre Atlético e Cruzeiro completa 100 anos

Serão 100 jogos destacados, dois por dia, cada um deles inesquecível para uma das torcidas. Confrontos decisivos, goleadas histórias, vitórias dentro do campo adversário serão destacados.

Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, o clássico gera polêmica até na contagem. O Atlético contabiliza 514 jogos. Para o Cruzeiro, foram 496 partidas. Independentemente do número, a cada vez que alvinegros e celestes se encontram, mesmo que em amistosos, o clima é de decisão.

Nesta série, o torcedor terá a chance de conhecer ou recordar vitórias memoráveis do seu time sobre o maior rival em decisões do Campeonato Mineiro, mata-matas nacionais, confrontos nos tempos em que cada clube tinha seu estádio, sendo em Lourdes, o atleticano, e no Barro Preto, o cruzeirense.

Personagens históricos desses 100 anos de confronto também serão destacados, pois o que o clássico mais produziu foram heróis. Há também os vilões, quase sempre vítimas da crueldade da própria torcida, já que é comum no futebol se encontrar culpados para as derrotas marcantes, principalmente quando se tem o acréscimo da rivalidade.

Assim, desta sexta-feira até o dia 16 de abril, o centenário do clássico será destacado da forma que o torcedor mais gosta: com momentos memoráveis do seu time no confronto.