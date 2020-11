Ele marcou época no futebol brasileiro. E essa história começa com a camisa amarela do Cruzeiro. Sim, ele revolucionou neste aspecto, numa época em que os goleiros usavam apenas preto e cinza.

Mas a camisa amarela é apenas um detalhe diante da trajetória de Raul no gol cruzeirense.

Ele chegou ao clube trocado pelo também goleiro Fábio, com o São Paulo, aos 21 anos, mas com um início de carreira cigano, pois além do Tricolor tinha começado no Athletico-PR, passado pelo Coritiba e até pelo Nacional, do Uruguai.

Esses clubes com certeza se arrependem de não ter segurado Raul, que nos 12 anos em que defendeu o Cruzeiro se transformou num dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro.

Ele foi um dos símbolos de um tempo de hegemonia cruzeirense em Minas Gerais. Disputou 12 edições do Campeonato Mineiro e venceu nove (1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1977).

Além disso, foi fundamental na conquista da Taça Brasil, em 1966, sendo um dos garotos apresentados pelo Cruzeiro e que encantaram o Brasil.

Dez anos depois, brilhou também no título da Copa Libertadores.

A camisa amarela virou uma marca de Raul, um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro

Se caracterizou também pelas defesas de pênaltis, principalmente em clássicos contra o Atlético, quando se transformava num paredão para os batedores.

A decisão do Estadual de 1977 foi seu último grande momento com a lendária camisa amarela cruzeirense.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Raul Guilherme Plasmann

NASCIMENTO: 27 de setembro de 1944

LOCAL: Antonina (PR)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 27 de março de 1966 – Cruzeiro 4 x 3 América – Amistoso - Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1966 a 1978

GOLS: (434) sofridos

JOGOS: 549

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1977); Taça Brasil (1966); Copa Libertadores (1976)

OUTROS CLUBES: Athletico-PR, Coritiba, São Paulo, Nacional (Uruguai) e Flamengo

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 11 de agosto de 1968 – Brasil 3 x 2 Argentina – Amistoso - Mineirão

GOLS: (9) sofridos

JOGOS: 9