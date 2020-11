O cenário era desolador. Frustrado por não ter sido convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo de 2002, Alex vivenciou um momento complicado em sua carreira. Fora de forma e “esquecido” até então, o armador viria encontrar uma luz no fim do túnel: uma luz chamada Cruzeiro.

A priori, houve quem duvidasse do Talento, que já havia tido uma passagem apagada em 2001 na Toca. Mas Vanderlei Luxemburgo “comprou essa briga” e exigiu da diretoria que o camisa 10 fosse contratado. No livro “Alex, A Biografia”, o maestro relembra como foi o início difícil deste retorno e de sua rotina, na qual a melancia se tornou parte fundamental da dieta em busca da retomada da condição física ideal.

E quando esteve “pronto”, aí não teve para ninguém. Em 2003, ele deitou, rolou, brincou, passeou, fez o que queria com a bola nos pés. Os adversários se tornaram espectadores VIP dos espetáculos organizados e protagonizados pelo melhor jogador da Raposa naquela década.

Cada torcedor tem um gol preferido marcado pelo Talento: o de letra contra o Flamengo, o de cobertura em cima do Tupi, o chutaço no ângulo do Atlético, as ‘cavadas’ sobre São Caetano e Fluminense... Foram 64 tentos, a maioria crucial na campanha da Tríplice Coroa – Campeonato Mineiro, Brasileirão e Libertadores de 2003.

A passagem durou até meados de 2004, quando se deram as últimas sinfonias do maestro que se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia. Talvez o comentário que melhor ilustre quem foi Alex no Cruzeiro seja de outro ícone, Tostão: “Sóbrio, discreto e genial”.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Alexsandro de Souza

NASCIMENTO: 14 de setembro de 1977

LOCAL: Curitiba (PR)

ESTREIA NO CRUZEIRO: Cruzeiro 2 x 3 Coritiba – 19 de agosto de 2001 – Campeonato Brasileiro – Couto Pereira

PERÍODO NO CRUZEIRO: 2001 e 2002 a 2004

GOLS: 64

JOGOS: 125

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (2003 e 2004); Copa do Brasil (2003); Campeonato Brasileiro (2003)

OUTROS CLUBES: Coritiba, Palmeiras, Flamengo, Parma (Itália) e Fenerbahce (Turquia)

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: Brasil 1 x 1 Iugoslávia – 23 de setembro de 1998 – Amistoso – Castelão (São Luís)

GOLS: 12

JOGOS: 48