Cruzeiro e Atlético começavam a decisão do Campeonato Mineiro do ano do centenário alvinegro. E a Raposa deu um verdadeiro Presente de Grego ao rival, pois aplicou a maior goleada da história do confronto no Mineirão, que naquela temporada chegou aos 43 anos.

Era o início da chamada Era Adilson Batista, treinador que comandou o Cruzeiro em 2008, 2009 e metade de 2010, e que marcou sua primeira passagem pela Toca II pelo impressionante retrospecto contra o Atlético.

E um dos momentos mais marcantes dessa história foi a goleada de 5 a 0 pela partida de ida da decisão do Estadual de 2008.

A melhor campanha da fase classificatória tinha sido cruzeirense. Assim, o time jogava a final por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

E a volta de 2008 virou um amistoso, um jogo das faixas cruzeirenses. Naquela tarde de 27 de abril, o Cruzeiro já goleava no intervalo, pois fez 3 a 0 no primeiro tempo.

Marcelo Moreno abriu a goleada de 5 a 0 aplicada pelo Cruzeiro sobre o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro de 2008

Na segunda etapa, quando o então garoto Guilherme fez 4 a 0, aos 22 minutos, a torcida pedia o 5 a 0 de forma alucinada.

E ele saiu, aos 33 minutos, num contra-ataque em que Wagner só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede vazia. O Cruzeiro decretava a maior goleada do clássico no Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 5

Fábio; Marquinhos Paraná, Thiago Heleno, Espinoza e Jadilson (Jonathan); Henrique, Ramires, Charles (Fabrício) e Wagner; Guilherme e Marcelo Moreno (Leandro Domingues). Técnico: Adilson Batista

ATLÉTICO 0

Juninho; Gérson (Renan), Marcos, Leandro Almeida e Thiago Feltri (Agustín Viana); Rafael Miranda, Xaves, Márcio Araújo e Danilinho; Marques e Renan Oliveira (Marcelo Nicácio). Técnico: Geninho

DATA: 27 de abril de 2008

MOTIVO: Primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro

LOCAL: Mineirão

GOLS: Marcelo Moreno, aos 12, Marcos (contra), aos 18, e Ramires, aos 39 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 22, e Wagner, aos 33 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César de Oliveira, auxiliado por Maria Barbosa e Emerson Augusto Carvalho, todos de São Paulo

CARTÃO AMARELO: Thiago Heleno, Marquinhos Paraná e Ramires (Cruzeiro); Xaves (Atlético)

PÚBLICO: 48.903 pagantes

RENDA: R$ 1.011.020,00