A primeira edição da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos teve uma disputa entre Cruzeiro e Santos, campeão no ano anterior e que contava com a geração Robinho, até o confronto entre eles pela 31ª rodada, sendo que foram 46 no total, pois era 24 os participantes, no Mineirão.

Os dois clubes entraram em campo empatados em pontos e vitórias. A vantagem cruzeirense era só no saldo de gols. Deixou de ser naquela tarde de 20 de setembro de 2003, um sábado, em que o Mineirão recebeu mais de 65 mil pagantes.

Pode-se dizer, sem medo de errar, que foi a primeira decisão de um Brasileirão por pontos corridos, formato que acaba com as disputas de mata-mata, mas não com os confrontos decisivos.

No turno, a Raposa já tinha vencido na Vila Belmiro, por 2 a 0. E aumentou a conta no Gigante da Pampulha. Com um Aristizábal inspirado, goleou por 3 a 0, com dois gols do colombiano. O outro foi do volante Felipe Melo.

O Cruzeiro 3 x 0 Santos, de 20 de setembro de 2003, foi um dos jogos mais importantes da caminhada para o título brasileiro naquela temporada, a primeira da Série A por pontos corridos

A partir desta goleada, o Cruzeiro arrancou para o título. Abriu grande vantagem para o Santos e garantiu a taça de forma antecipada, decretando a Tríplice Coroa, pois o grande time comandado por Vanderlei Luxemburgo já tinha conquistado na temporada o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, ambos de forma invicta.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 3

Gomes; Maurinho, Cris, Thiago e Leandro; Augusto Recife, Maldonado (Felipe Melo), Wendel (Zinho) e Alex; Aristizábal e Mário Nobre (Alex Alves). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTOS 0

Fábio Costa; Neném (Fabiano), André Luís, Alex e Léo; Daniel (Marcelo), Renato, Jerry (William) e Elano; Robinho e Alexandre. Técnico: Emerson Leão

DATA: 20 de setembro de 2003

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Campeonato Brasileiro

GOLS: Aristizábal, aos 13 minutos do primeiro tempo. Felipe Melo, aos 25, e Ariztizábal, aos 27 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Héber Roberto Lopes, auxiliado por Roberto Braatz e Rogério Rolim, todos do Paraná

CARTÃO VERMELHO: Fabiano (Santos)

CARTÃO AMARELO: Maldonado e Wendel (Cruzeiro); André Luís e Robinho (Santos)

PÚBLICO: 65.366

RENDA: R$ 605.861,00