A trajetória rumo ao título da Copa Libertadores de 1976 foi regada a muitos gols de Vanderley Eustáquio de Oliveira. Sim, o Palhinha, como era chamado dentro das quatro linhas, tinha um talento nato na arte de balançar as redes. Só naquele torneio, foram 13 tentos, o garantiu a ele a marca de maior artilheiro brasileiro em uma só edição da competição, feito que só viria a ser superado em 2000, quando Luizão, do Corinthians, fez 15.

Mas ser artilheiro não era o único ofício de Palhinha, autor de 145 gols com a camisa azul e branca e sétimo colocado na hierarquia de goleadores do clube mineiro.

A inteligência e a mestria exibidas nos gramados garantiram a ele um lugar importante no hall dos grandes craques celestes. Ao longo de sua saga pela Raposa, comemorou as conquistas do Campeonato Mineiro de 1968, 1969, 1972, 1973, 1974 e 1975, além, é claro, da Liberta de 1976.

Uma carreira brilhante àquele que começou sua trajetória no mundo da bola na região do Barreiro, aos 10 anos, e, sob a benção do técnico Lincoln Alves, jogou pela equipe de futebol de salão do Cruzeiro, aos 14 anos, na posição de ala esquerdo. No futebol de campo, atuou pelo juvenil estrelado antes de chegar ao profissional, onde se tornou o décimo atleta que mais vezes defendeu a agremiação, com 457 partidas.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Vanderley Eustáquio de Oliveira

NASCIMENTO: 11 de junho de 1950

LOCAL: Belo Horizonte (MG)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 27 de abril de 1968 – Cruzeiro 3 x 1 Araxá – Campeonato Mineiro - Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1968 a 1976 e 1983 a 1984

GOLS: 145

JOGOS: 457

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1968, 1969, 1972, 1973, 1974 e 1975); Copa Libertadores (1976)

OUTROS CLUBES: Corinthians, Atlético, Santos, Vasco e América

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 27 de maio de 1973 - Brasil 5 x 0 Bolívia – Amistoso - Maracanã

GOLS: 4

JOGOS: 16