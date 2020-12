Revelação do Guarany da Lagoinha, um dos vários clubes de Belo Horizonte extinto no processo de profissionalização do futebol, Geraldo Souza, ou apenas Souza, que chegou ao Barro Preto, usando as posições do futebol atual como volante, foi deslocado para a lateral direita e fez história com a camisa do Palestra Itália.

Jogador de muito espírito de luta, ele foi destaque da última equipe campeã antes da mudança de nome para Cruzeiro Esporte Clube, pois era titular do time que venceu o Campeonato da Cidade (Mineiro) de 1940, na primeira decisão direta contra o Atlético que teve todos os seus jogos disputados.

Foi apelidado de Italiano Preto e sempre exerceu papel de liderança no time na quase uma década em que vestiu a camisa palestrina.

Souza foi um dos grandes nomes do Palestra Itália no final dos anos 1930, início da década de 1940 Souza foi um dos grandes nomes do Palestra Itália no final dos anos 1930, início da década de 1940

Seguiu vivendo intensamente a vida do clube, mesmo depois de abandonar o futebol, e foi um dos fundadores do Raposão, time que fez grande sucesso no final do século passado e que contava com ex-jogadores palestrinos e cruzeirenses.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Geraldo Souza

NASCIMENTO: 17 de julho de 1914

LOCAL: Belo Horizonte (MG)

MORTE: 15 de janeiro de 2006

LOCAL: Belo Horizonte (MG)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 23 de abril de 1933 – Palestra Itália 0 x 4 Atlético – Amistoso – Estádio Antônio Carlos (Lourdes)

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1933 a 1942

JOGOS: 204

TÍTULO: Campeonato Mineiro (1940)

OUTROS CLUBES: Guarany da Lagoinha (MG)