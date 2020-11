Sabe aquela frase que técnicos e jogadores se acostumaram a proliferar: ‘este é um goleiro que ganha jogo?’. Pois Dida não era apenas um goleiro que ganhava jogo; ele ganhava título. Ou vai me dizer que aquelas defesas milagrosas contra o poderoso Palmeiras na final da Copa do Brasil de 1996 não eram similares a gols? Ou que as intervenções cirúrgicas frente ao Sporting Cristal, na decisão da Libertadores de 1997, não foram tão marcantes quanto uma penalidade defendida no último lance?

Na galeria dos maiores goleiros da agremiação, Dida está ali, lado a lado de Raul e Fábio, tendo sido um dos pilares do time que tantas vezes deu voltas olímpicas na década de 90 – ele também angariou o Mineiro de 1994, 1996, 1997 e 1998 e as Copas Ouro e Master (ambas de 1995).

Nascido em Irará (BA), Nélson de Jesus Silva, o Dida, chegou ao Cruzeiro após brilhar pelo Vitória, vice-campeão brasileiro de 1993. Era o início de uma história ‘cabulosa’ sob a veste azul e branca.

Em 304 partidas realizadas, de 1994 a 1998, Dida sofreu 278 gols (uma impressionante média de menos de um gol por jogo) e colecionou performances que beiravam o surreal.

Só para se ter uma ideia do reconhecimento ao goleiro: em 2013, quando Dida estava no Grêmio, a torcida cruzeirense presente no Mineirão ovacionou seu eterno ídolo, que agradeceu com palmas. Palmas originadas das mesmas mãos que tantas vezes ajudaram o clube celeste a levantar taças.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Nélson de Jesus Silva

NASCIMENTO: 7 de outubro de 1973

LOCAL: Irará (BA)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 30 de janeiro de 1994 – Cruzeiro 4 x 2 Villa Nova – Campeonato Mineiro – Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1994 a 1998

JOGOS: 304

GOLS: (278)

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1994, 1996, 1997 e 1998); Copa Master da Supercopa (1995), Copa Ouro (1995), Copa do Brasil (1996), Copa Libertadores (1997)

OUTROS CLUBES: Vitória, Lugano (Suíça), Corinthians, Milan (Itália), Portuguesa, Grêmio e Internacional

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 7 de julho de 1995 – Brasil 1 x 0 Equador – Copa América – Rivera (Uruguai)

GOLS: (68)

JOGOS: 90