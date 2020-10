Cruzeiro e Atlético disputam o primeiro clássico entre eles por uma competição nacional oficial, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, antigo Rio-São Paulo, que teve o número de estados participantes ampliado em 1967. Isso foi uma das consequências do título da Taça Brasil de 1966 conquistado pela Raposa, que acabou com a hegemonia do Santos, que era pentacampeão, numa sequência iniciada em 1961.

O confronto entre os dois rivais mineiros foi disputado no primeiro dia de jogos pelo Robertão de 1967, competição que foi equiparada ao Campeonato Brasileiro em 2010, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), promoveu a unificação dos títulos nacionais.

Assim, a partida de 5 de março de 1967 foi o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético válido pelo Campeonato Brasileiro, mas ele entrou para a história não só por isso.

Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o Mineirão já tinha sido o palco de sete confrontos entre Raposa e Galo, com ampla vantagem cruzeirense. Os 4 a 0 pelo Robertão foram a primeira goleada da história do clássico no Gigante da Pampulha.

E o grande nome daquele dia foi o centroavante Evaldo, autor dos dois primeiros gols. Natal, e Wilson Almeida, que o substituiu, decretaram a lavada, num dia em que o placar poderia ter sido até maior, tamanha a superioridade do grande time do Cruzeiro.

A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 4

Raul; Pedro Paulo, Celton, Procópio e Neco; Piazza (Zé Carlos), Dirceu Lopes e Tostão; Natal (Wilson Almeida), Evaldo (Marco Antônio) e Hilton Oliveira. Técnico: Airton Moreira

ATLÉTICO 0

Hélio (Luizinho); Canindé, Vânder, Grapete e Warlei; Vanderlei Paiva e Santana; Buião, Edgar Maia, Lacy (Paulista) e Ronaldo. Técnico: Gérson dos Santos

DATA: 5 de março de 1967

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão)

GOLS: Evaldo, aos 29 minutos do primeiro tempo; Evaldo, aos 7, Natal, aos 22, e Wilson Almeida, aos 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Olten Abreu, auxiliado por Joaquim Gonçalves e Sílvio Gonçalves

PÚBLICO: 91.042

RENDA: NCr$ 190.607,00