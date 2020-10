Imagine um meio-campista clássico do Cruzeiro, dono de extrema técnica, ladrão de bolas e, ainda assim, leal dentro das quatro linhas a ponto de ter ficado dez anos consecutivos sem computar uma expulsão sequer? Se você disse Amaury, acertou!

Nascido em 1° de dezembro de 1932, em Carmópolis de Minas, Amaury de Castro começou a construir sua história no time celeste em 1957, após formar em medicina e ter passado pela equipe juvenil do América e também pelo Sete de Setembro. O dia 30 de junho daquele ano marcou sua estreia pelos azuis: o empate em 3 a 3 com a Metalusina, no Estádio Alencar Peixoto (Barão de Cocais), pelo Campeonato Mineiro.

Ao longo de sua trajetória no futebol, desenvolveu um estilo próprio, de jogar de forma limpa, sem apelar para lances bruscos contra os oponentes. Tanto que recebeu o Troféu Belfort Duarte, de passar dez anos seguidos sem ser expulso.

Em termos de títulos, foram três com a camisa estrelada. Três consecutivos, por sinal: a trinca do Mineiro de 1959, 1960 e 1961. No total, 223 partidas sob o manto celeste e 40 gols marcados pela Raposa.

Conselheiro nato do clube, morreu em 6 de setembro de 2012, deixando um legado e sem ter tido qualquer tipo de decepção com o time que tanto amou. “No Cruzeiro sempre fui bem tratado. Fui muito feliz e campeão”, disse certa vez.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Amaury de Castro

NASCIMENTO: 1º de dezembro de 1932

LOCAL: Carmópolis de Minas (MG)

MORTE: 6 de setembro de 2012

LOCAL: Belo Horizonte (MG)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 30 de junho de 1957 – Cruzeiro 3 x 3 Metalusina – Campeonato Mineiro – Estádio Alencar Peixoto (Barão de Cocais)

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1957 a 1962

GOLS: 40

JOGOS: 223

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1959, 1960 e 1961)

OUTROS CLUBES: América e Sete de Setembro