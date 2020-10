Maior campeão da história do Cruzeiro. Esta é a principal marca do ex-volante Ricardinho na história do Cruzeiro. Nas dez temporadas em que vestiu a camisa azul, em duas passagens, foram 15 títulos oficiais, para todos os gostos, pois sua galeria particular tem taças internacionais, nacionais, regionais e estaduais.

Revelado na base, onde chegou por indicação de outro ídolo cruzeirense, o ex-atacante Careca, que também é de Passos, onde nasceu Ricardinho, o Mosquitinho Azul, apelido dado pelo narrador Alberto Rodrigues, da Rádio Itatiaia, precisou dar a volta por cima para construir sua história vitoriosa com a camisa celeste.

Franzino, o início da trajetória de Ricardinho no time principal não foi fácil, embora ele tivesse se destacado demais na base.

Em 1994, aos 18 anos, já estava no grupo que contava, entre outros, com Ronaldo, Toninho Cerezo, Luizinho, Dida, Nonato.

Ricardinho e a taça da Copa Sul-Minas de 2002, sua 14ª conquista pelo Cruzeiro numa história iniciada em 1994

As maiores chances de jogar vieram em 1995, e a consolidação em 1996, formando com Fabinho uma dupla de volantes que fez história e venceu a Copa do Brasil (1996) e a Libertadores (1997).

A partir daí, ele já era um dos grandes ídolos da China Azul. Deixou o clube em 2002, para jogar no Japão, voltou em 2007 para uma curta passagem.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Ricardo Alexandre dos Santos

NASCIMENTO: 24 de junho de 1976

LOCAL: Passos (MG)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 22 de maio de1994 – Cruzeiro 0 x 0 Democrata-GV – Mammoud Abbas – Governador Valadares

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1994 a 2002 e 2007

GOLS: 46

JOGOS: 439

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1994, 1996, 1997 e 1998); Copa Master da Supercopa (1995); Copa Ouro (1995); Copa do Brasil (1996 e 2000); Copa Libertadores (1997); Recopa Sul-Americana (1998); Copa dos Campeões Mineiros (1999); Copa Centro-Oeste (1999); Copa Sul-Minas (2001 e 2002); Supercampeonato Mineiro (2002)

OUTROS CLUBES: Kashiwa Reysol (Japão) e Corinthians

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 18 de dezembro de 1996 – Brasil 1 x 0 Bósnia – Amistoso – Vivaldo Lima - Manaus

GOL: 0

JOGOS: 3