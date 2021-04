O Campeonato Mineiro tinha o Gigante da Pampulha como palco apenas pela terceira vez e depois de duas edições (1965 e 1966) em que o Cruzeiro ganhou a taça de forma direta, pois a competição era por pontos corridos, com turno e returno. Como a Raposa terminou o torneio de 1967 com o mesmo número de pontos do rival Atlético foi necessária, em janeiro do ano seguinte, a primeira final direta entre eles no Mineirão.

A igualdade aconteceu por causa do famoso 3 a 3 buscado pelo Cruzeiro, após estar perdendo por 3 a 0, em clássico disputado em novembro do ano anterior. Neste jogo, os cruzeirenses tiveram Procópio expulso, perderam Tostão, por lesão, e sofreram o terceiro gol aos 15 minutos do segundo tempo. Mesmo assim buscaram a igualdade.

Na primeira partida decisiva de 1967, Natal foi o grande nome. Marcou o primeiro gol, levou a defesa atleticana ao desespero e ainda fez o terceiro, logo depois de Buião diminuir.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Luisinho (Mussula); Canindé, Vânder, Grapete e Décio Teixeira; Vanderlei Paiva e Amauri Horta; Buião, Beto (Adilson), Ronaldo e Tião.Técnico: Fleitas Solich

CRUZEIRO 3

Raul; Pedro Paulo, Viente, Procópio e Neco; Zé Carlos e Dirceu Lopes; Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira. Técnico: Orlando Fantoni

DATA: 14 de janeiro de 1968

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro de 1967

GOLS: Natal, aos 18, e Vânder (contra) aos 36 minutos do primeiro tempo; Buião, aos 19, e Natal, aos 24 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Armando Marques, auxiliado por Eraldo Gôngora e Wilson Medeiros, todos de São Paulo

PÚBLICO: 86.977

RENDA: NCr$ 248.895,00