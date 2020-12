Buscado no Fluminense para completar o grande ataque cruzeirense da segunda metade da década de 1960, Evaldo encaixou perfeitamente no estilo de jogo dos pontos Natal e Hilton Oliveira, e dos meias Dirceu Lopes e Tostão.

Esse quinteto foi um dos mais fortes da história do futebol brasileiro e levou as defesas ao desespero por mais de meia década.

Evaldo era um centroavante tão diferente para uma época marcada por homens de área, que tinham como obrigação quase única marcar gols, que foi a inspiração de Tostão quando ele teve de vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira, primeiro com João Saldanha, nas Eliminatórias de 1969 para a Copa de 1970. Depois, sob o comando de Zagallo, na campanha do tricampeonato mundial do Brasil, quando formou o quinteto ofensivo do time com Jairzinho, Gérson, Pelé e Rivellino.

Agachados, Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira, que formaram o maior ataque da história do Cruzeiro

Depois de encerra a carreira, Evaldo trabalhou por muito tempo nas categorias de base do Cruzeiro, pois, apesar de ter nascido em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro, seguiu morando em Belo Horizonte. Em 194 jogos com a camisa cruzeirense, ele marcou 108 gols.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Evaldo Cruz

NASCIMENTO: 12 de janeiro de 1945

LOCAL: Campos dos Goytacazes (RJ)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 1º de maio de 1966 – Cruzeiro 7 x 0 Defelê-DF – Amistoso – Estádio Municipal de Brasília

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1966 a 1975

GOLS: 108

JOGOS: 294

TÍTULOS: Campeonato Mineiro (1966, 1967, 1968 e 1969); Taça Brasil (1966)

OUTROS CLUBES: Fluminense, ESAB, Marília (SP) e Deportivo Itália (Venezuela)

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 11 de agosto de 1968 – Brasil 3 x 2 Argentina – Amistoso - Mineirão

GOL: 1

JOGO: 1