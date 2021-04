O tricampeonato estadual era uma obsessão atleticana, com o clube perdendo a oportunidade de levantar o Campeonato da Cidade (Mineiro) por três anos seguidos seis vezes (1928, 1933, 1940, 1943, 1948 e 1951).

Na edição de 1954, que invadiu o ano seguinte e teve a terceira decisão direta entre os dois rivais, o Galo tinha a sua sétima tentativa.

Mas estava em desvantagem. Isso porque o Campeonato Mineiro de 1954 teve um regulamento criativo. Foram três turnos, com o campeão de cada um deles levando 10 pontos para a decisão, numa melhor de 25 pontos.

O Cruzeiro venceu dois turnos e entrou na final com 20 pontos. O Atlético ganhou um, e somava 10. Nos jogos decisivos, cada vitória valia 5 pontos, e o empate, 2,5.

O clássico de 21 de abril de 1955 foi o segundo pela decisão, que já tinha começado com uma vitória atleticana por 2 a 0.

E o Galo voltou a vencer, empatando com o rival em 20 pontos. Fez 3 a 0, com show do centroavante Ubaldo Miranda, autor de dois gols.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 3

Sinval; Afonso e Osvaldo, Geraldino, Zé do Monte e Haroldo; Murilo, Tomazinho, Ubaldo Miranda, Joel e Amorim. Técnico: Ricardo Diez

CRUZEIRO 0

Chico; Avelino e Tião; Adelino, Lazzarotti e Dirceu; Raimundinho, Guerino, Genuíno, Paulo Florêncio e Sabú. Técnico: Niginho

DATA: 21 de abril de 1955

MOTIVO: Segundo jogo da final do Campeonato Mineiro de 1954

LOCAL: Independência

GOLS: Ubaldo Mirando, aos 3, e Joel, aos 39 minutos do primeiro tempo; Ubaldo Miranda, aos 39 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Alberto Gama Malcher (RJ), auxiliado por Pedro Morais Sobrinho e Geraldo Toledo

PÚBLICO: 11.159

RENDA: Cr$ 310.035,00