Roberto Gaúcho o define como “um fenômeno dentro e fora de campo, um líder, capitão, com muitos títulos, e que honrou a camisa do Cruzeiro Cabuloso". Ricardinho ratifica: "Referência fora e dentro de campo, exemplo de profissional. Nosso eterno capitão". Marcelo Ramos também assina embaixo: "Eterno capitão, grande amigo, grande parceiro dentro de campo, dispensa comentários; qualidade técnica impressionante, visão de jogo acima da média. O maior lateral-esquerdo de toda a história do Cruzeiro”.

Nonato era isso tudo que falavam. E um “pouco” mais. Oriundo de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, foi para o Cruzeiro para fazer história. Ambidestro, se tornou referência na lateral esquerda. Sabia usar a direita com perfeição – o que se tornou um de seus diferencias – e tornou a canhota outra de suas armas naquele setor.

Títulos, foram muitos. Liderou esquadrões celestes da década de 90 rumo a glórias incomensuráveis, seja em Supercopa, Copa do Brasil ou Libertadores, e chegou próximo à marca de 400 partidas disputadas sob a veste estrelada.

Não à toa ganhou oportunidades na Seleção Brasileira. Recompensas por tanta maestria apresentada pela Raposa, onde foi capitão, líder, craque, referência e, para Marcelo Ramos e tantos outros cruzeirenses, o melhor lateral-esquerdo da centenária história celeste.

A FICHA DO CRAQUE

NOME: Raimundo Nonato da Silva

NASCIMENTO: 23 de fevereiro de 1967

LOCAL: Mossoró (RN)

ESTREIA NO CRUZEIRO: 19 de agosto de 1990 – Cruzeiro 1 x 0 Botafogo – Campeonato Brasileiro - Mineirão

PERÍODO NO CRUZEIRO: 1990 a 1997

GOLS: 23

JOGOS: 394

TÍTULOS: Copa dos Campeões Mineiros (1991); Supercopa da Libertadores (1991 e 1992); Campeonato Mineiro (1992, 1994, 1996 e 1997); Copa do Brasil (1993 e 1996); Copa Master (1996); Copa Ouro (1995); Copa Libertadores (1997)

OUTROS CLUBES: Baraúnas (RN), ABC (RN), Pouso Alegre, Fluminense, Paulista, Villa Nova, Ipatinga, América (RN)

NA SELEÇÃO BRASILEIRA (jogos oficiais)

ESTREIA: 6 de junho de 1993 – Brasil 2 x 0 Estados Unidos – US Cup – Yale Bowl (New Haven)

GOL: 0

JOGOS: 3