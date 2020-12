A pintura de Alex no jogo de ida da final da Copa do Brasil, ao anotar um gol de letra no empate em 1 a 1 com o Flamengo, era o prenúncio de que algo monumental ainda estava por vir. Por mais que Edilson teimasse em dizer que ganharia o jogo da volta partindo para cima de Luisão ou que Julio Cesar ousasse menosprezar o Cruzeiro ‘argumentando’ que o time celeste só tinha qualidade do meio para frente, o fato é que os rubro-negros eram bons de discurso e inferiores na bola.

Edilson provavelmente queria ter sido Alex naquele dia. O camisa 10 mostrou aos cariocas que o Mineirão era a casa dele e da Raposa. Foram três assistências do craque cruzeirense: uma para Deivid, a 1 minuto de partida, uma para Aristizábal, aos 16, e a outra a Luisão, aos 28. Em menos de meia hora, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo já havia se apoderado da taça de campeão.

E olha que ficou 'barato' para o Fla. O adversário mal viu a cor da bola e contou com a sorte no segundo tempo, já que os celestes poderiam ter construído um placar mais elástico. O Urubu ainda descontou com Fernando Baiano, mas era o máximo que podia fazer.

Venceu o melhor time, que, ao contrário do oponente, entrou em campo sem o discursinho de “já ganhou”. "Desrespeitaram, no mínimo, a história do Cruzeiro. Hoje tiveram o que mereceram: vão voltar com vice-campeonato", disse o maestro do jogo após o duelo.

Fralda

Na preleção, antes do jogo, Vanderlei Luxemburgo deu um envelope a cada jogador do Cruzeiro, com exceção de Gladstone, presenteado com dois. Cada um deles recebeu uma faixa de campeão, e o então jovem zagueiro, que viria estrear pela Raposa justamente na partida decisiva, ganhou de ‘brinde’ uma fralda. Ao que Luxemburgo diz: “Vai usar a faixa de campeão ou se borrar todo?”. O final dessa história está na sala de troféus do clube.

FICHA DO JOGO

Cruzeiro 3

Gomes; Maurinho, Gladstone, Luisão e Leandro; Jardel, Augusto Recife, Wendel e Alex; Aristizábal e Deivid

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Flamengo 1

Julio Cesar; Luciano Baiano, Fernando, André Bahia e Athirson; Fabinho, André Gomes, Fábio Baiano e Felipe; Edilson e Fernando Baiano

Técnico: Nelsinho Baptista

Motivo: jogo de volta da final da Copa do Brasil

Data: 11 de julho de 2003

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Paulo César de Oliveira, auxiliado por Valter José dos Reis e Ednilson Corona, todos paulistas

Cartões amarelos: Luisão, Sandro e Aristizábal (Cruzeiro); Fernando, Fabinho, Athirson e Fábio Baiano (Flamengo)

Gols: Deivid a 1 minuto, Aristizábal aos 16 e Luisão aos 28 do primeiro tempo; Fernando Baiano aos 31 do segundo tempo

Renda: R$ 700.626,00

Público: 79.614