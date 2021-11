Com vitória sobre o Athletico-PR, Galo chegou a 71 pontos e 22 vitórias no Campeonato Brasileiro

A Era dos Pontos Corridos no Campeonato Brasileiro com 20 participantes possui 15 campeões. E com a vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, nesta terça-feira (16), o Atlético já superou as campanhas de quatro deles, mesmo restando ainda seis rodadas para o fim do Brasileirão 2021.

O triunfo sobre o Furacão levou o Galo a 71 pontos, com 22 vitórias. Na última edição, o Flamengo foi campeão exatamente com essa pontuação, mas alcançando uma vitória a menos.

O time comandado por Cuca conta com uma campanha melhor que outros três campeões brasileiros da Era dos Pontos Corridos: Flamengo em 2009; Fluminense em 2010; e Corinthians em 2011.

O Atlético ainda pode chegar à segunda melhor campanha da história do Brasileirão no atual formato da disputa. A equipe alvinegra pode encerrar a competição com 89 pontos. O recorde de pontuação é do Flamengo, com 90, em 2019.

As campanhas dos campeões brasileiros na Era dos Pontos Corridos com 20 clubes: