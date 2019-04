A paixão pelo futebol está no DNA do meia Cazares, camisa 10 do Atlético, que completa 27 anos nesta quarta-feira (3). Quando criança, o equatoriano fugia dos deveres de casa, passados na escola, para correr pelos campos do bairro onde foi criado, Malecón Río Quininde. A mãe, enlouquecida, rodava de "cancha em cancha" até encontrá-lo.

"A história de Juanito desde a infância foi muito saudável, muito bonita. Ele foi criado num ambiente muito familiar, com sua sagrada mãe, que sou eu, e com minha mãe. Ele também viveu com muita atenção do meu irmão, um funcionário do Estado, num bom lugar e num ótimo ambiente. Graças a isto ele está aonde está, por todo o bom exemplo que teve", conta Fanny Sevillano ao Hoje em Dia.

"Juanito quando era criança, só pensava em jogar bola. Tudo que estava em suas mãos ele pensava que era uma pelota. Ele não brincou com arminhas, bexigas ou cavalhinhos, como outros garotos. Sempre esteve com a bola e a levava na mochila para a escola", acrescenta.

Impaciente quando tinha que jogar com crianças da sua idade e tamanho, o valente Cazares, logo aos 10 anos, já encarava duelos contra atletas mais velhos. Na época, ele defendia o Club deportivo Dan River, que em 2017 passou a se chamar Guayaquil City Fútbol Club. O talento era tanto que, quando entrava em campo, uma multidão se formava para ver aquele menino, baixinho e franzino, brilhar entre os grandalhões.

"Eu não queria que ele fosse jogador. Queria que fosse seguisse o rumo da família, formada por engenheiros, advogados e médicos. Porém, respeitei o sonho do meu filho e disse a ele que, se quisesse ter sucesso na carreira, deveria ser disciplinado, humilde e sociável. Graças a Deus, ele soube me ouvir. Por isso me sinto tão orgulhosa dele", relata a mãe, que o levou para o Barcelona de Guayaquil aos 13 anos.

"Juanito se criou num ambiente bem acolhedor, saudável. Nunca lhe faltou alimentos, roupas e outras coisas. Teve todas as comodidades. Tudo isso fez ele chegar ao River Plate, da Argentina, logo aos 17 anos", finaliza a matriarca.

Boa temporada

Uma das principais peças do Atlético na temporada, Cazares realizou 12 jogos até o momento, nos quais anotou quatro gols e deu cinco assistências.

Nesta quarta, ele entra em campo para ajudar o alvinegro a conquistar a primeira vitória na fase de grupos da Libertadores. A partir das 19h15, ele e seus companheiros encaram o Zamora, da Venezuela, no Mineirão.

Em dois jogos disputados até o momento, contra Cerro Porteño, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, o Atlético não conseguiu pontuar. Caso queira seguir vivo na competição mais importante do continente e ainda sonhe com a classificação às oitavas, o Galo precisa dos três pontos em casa; qualquer outro resultado complicará a situação dos mineiros no torneio.