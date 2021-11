O duelo entre Cruzeiro e Náutico, nesta quinta-feira (25), às 20h, no Mineirão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marcará a despedida de Rafael Sóbis como jogador de futebol.

Aos 36 anos, o atacante vai encerrar uma carreira de mais de 17 anos, marcada por muitos títulos e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

A dúvida agora é sobre o que Sóbis vai fazer após encerrar uma rotina de treinos, viagens, concentração e jogos.

Em sua última entrevista coletiva como atleta profissional, concedida nesta quarta, na Toca da Raposa II, Rafael revelou como pretende passar o tempo de agora em diante.

“Vou aproveitar a vida, minha esposa querida, meus filhos, meus pais, as pessoas queridas que eu não pude tê-las durante esse tempo de profissão. Aproveitar as datas festivas, ver um jogo em casa, fazer um churrasco enquanto meus ex-companheiros estão concentrando. Vou aproveitar a vida. Eu quero aproveitar minha família, curtir meus filhos, que já estão crescendo. Quero tentar ser o pai que eu não fui durante esse tempo longe, em concentrações. Quero ir em reuniões de escola, quero aproveitar essa coisa normal da vida de todo mundo, que a minha profissão não me deixou fazer durante um bom tempo”, disse o jogador.

Moto

Durante a carreira, Rafael Sóbis também comentou sobre a paixão por motos. Uma viagem pela Rota 66, nos Estados Unidos, uma das rodovias mais famosas do mundo, está nos planos há muito tempo, aguardando apenas a aposentadoria dos gramados.

Ainda na coletiva, o atacante confirmou que passeios sob duas rodas ainda está nos planos, junto com outra forma de lazer, muito popular entre os brasileiros.

“Vou andar de moto, vou curtir, vou assentar em um bar e beber sem que ninguém me xingue. Vou tentar aproveitar, com sabedoria, tudo que a vida me proporcionar”, disse Sóbis.

O camisa 10 chega para o seu último jogo com 176 jogos e 37 gols com a camisa do Cruzeiro. Pela Raposa, conquistou os títulos da Copa do Brasil (2017 e 2018), e do Campeonato Mineiro (2018).

