Novamente dono do ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, o Atlético deixou para trás uma seca de gols que já durava quase três partidas e, com os 4 a 0 sobre o Flamengo, agora tem 35 ao todo na competição mais importante do país.

Carrasco do rubro-negro, mesmo tendo perdido o título da edição 2019 para os cariocas, quando ainda defendia o Santos, o técnico Jorge Sampaoli foi soberano sobre o rival nos últimos três jogos em que estiveram frente a frente.

Leia mais:

Com goleada sobre o Flamengo, Atlético segue invicto em casa e com 87% de aproveitamento em BH

Sasha encerra tabu de um mês sem marcar e dobra seus gols no Campeonato Brasileiro

Dominou: Atlético passeia no Mineirão, goleia o Flamengo por 4 a 0 e volta a ser vice da Série A

Apesar de ter cumprido suspensão neste domingo (8), o argentino viu a partida num dos camarotes do Mineirão e, com o placar elástico no Gigante da Pampulha, agora soma 9 a 0 sobre o Flamengo.

Na última rodada do Brasileiro do ano passado, o Peixe fez os mesmos 4 a 0 feitos pelo Galo nesta 20ª rodada. No turno, o Atlético venceu o time de Domènec Torrent por 1 a 0, em pleno Maracanã.